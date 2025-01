Analista: retirar tropas de EUA impactará migración, economía y combate al narco

1

Tegucigalpa, Honduras.-El impacto migratorio, económico, en seguridad y en la lucha contra el narcotráfico será altamente perjudicial para el país en caso de que se elimine el Convenio Militar Estados Unidos-Honduras, y que se retiren las tropas militares norteamericanas.

La advertencia la lanzó hoy el experto y máster en derecho constitucional de Estados Unidos, José Tercero Midence, en entrevista con EL HERALDO.

El experto explicó que el país del norte toma sus decisiones a través de la discrecionalidad, es decir, que si no hay voluntad de negociar y cooperar, podría aislar a Honduras de muchos de los beneficios que hoy ofrece. A continuación sus valoraciones sobre el tema.

¿Qué implica que Honduras amenaza con solicitar a Estados Unidos que retire sus tropas militares de este territorio?

Cuando un gobierno hace este tipo de solicitudes a Estados Unidos, la revisión constitucional que hace el presidente, es a través de la discrecionalidad y no de la proporcionalidad, y si Estados Unidos cree que existe un agravio en contra de su seguridad nacional, podrá tomar diferentes medidas. En el caso de países de Centroamérica, como Honduras, podrá tomar medidas migratorias en contra de los migrantes, como no incluir al país en la reforma migratoria, finalizar en TPS (Estatus de Protección Temporal), y no brindar visas de trabajo. Como el elemento de la revisión es la discrecionalidad, Estado Unidos analiza si existe un agravio en contra de la seguridad nacional, en contra de sus Fuerzas Armadas y si Honduras no quiere negociar a través de la discreción, entonces Estados Unidos toma la discreción de no incluir a Honduras en los beneficios económicos y migratorios.

¿Honduras puede cancelar unilateralmente el tratado o debe haber una negociación?

Debe existir una solicitud a Estados Unidos, porque fue a través de los congresos de ambos países que se desarrolló la base militar en Honduras. Entonces, cuando un país se quiere retirar de un acuerdo deberá tener en cuenta dos cosas importantes, primero: que si esa acción de tener la base militar ya dejó de cumplir el propósito y el origen por el cual se había planteado, y segundo: si más adelante cambió la estrategia de origen de ese tratado, por ejemplo, si el origen era tener esa base militar para la detención de una ideología que se presentaba en los años 80 y que después, en este año, ayuda para la detención del tráfico de drogas, entonces Estados Unidos podrá cambiar el lenguaje, y decir que esa base militar está haciendo otro tipo de actividades que benefician al país.

¿Podría tomar Estados Unidos este tipo de amenazas como chantaje?

Si existe un agravio en contra de Estados Unidos y el lenguaje utilizado por un gobierno es directamente confrontativo con el país, y si consideran que ese lenguaje no es el lenguaje diplomático, no para Estados Unidos, sino para el beneficio de los hondureños, deberá haber una reconsideración de la aproximación diplomática, porque Estados Unidos a través de la discrecionalidad del presidente puede decidir a quién otorga beneficios o no.