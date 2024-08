Transportistas amenazan con paro a nivel nacional por incumplimiento del gobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por una semana emplazó el sector transporte al gobierno para que cumpla con el pago del subsidio que -según denuncian- no ha sido efectivo desde hace cinco meses.

Con esta determinación, reculan a las acciones de paralización de labores para este día y los transportistas aseguran que esperarán a la sesión del Congreso Nacional de la próxima semana para que desde Hemiciclo les aprueben los fondos pendientes.

Los transportistas esperan el pago inmediato de los subsidios, de lo contrario amenazan con medidas de presión como trasladar al usuario los tres lempiras que acordó absorber el Ejecutivo o la paralización de unidades a nivel nacional.

El dirigente de transporte urbano, Marvin Galo, espera el apoyo total de Ejecutivo y espera que los meses pendientes de subsidio que son febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio sean saldados.

“Estamos esperando una respuesta de Finanzas, no la ha habido desde febrero marzo abril, mayo, junio, julio, vemos que el comisionado habla de su gestión, pero no tiene respuesta, esto ya es un tema a nivel máximo ya esto es a través de la Presidenta de la República creo que ya no es indolente para no saber que este apoyo directo es para más de un millón de usuarios que utilizan el transporte público”, explicó.

Para Galo esta situación genera incertidumbre, pues no cuentan con un documento que respalde que el pago del subsidio será cancelado por los meses que resta del año, por lo que hace el llamado enérgico a la presidenta Xiomara Castro.

“Le pedimos a la Presidenta que por favor haga lo propio en el tema de los pagos atrasados tenemos cinco meses ya alrededor de pago tenemos incertidumbre porque no hay un documento que respalde el resto del año y pues que ponga a disposición los recursos y, por otro lado, que doblegue el esfuerzo necesario a través de una tasa de seguridad”, declaró el dirigente.

Galo anunció que para el jueves de la próxima semana iniciarán las acciones en caso de que no sea cancelado el subsidio que fue acordado desde marzo de 2022.

“Nosotros tenemos esta semana, nos pidieron el espacio, vamos a esperar el próximo martes que haya nueva sesión en el Congreso y esperamos que ya existan los fondos y el día miércoles tenemos reunión y si no el jueves vendrán acciones que la misma asamblea demandará”, agregó.

Por su parte, el dirigente, Jorge Lanza, consideró que mantienen su postura que la tarifa de tres lempiras pasaría ahora a ser cancelada por el usuario, pagando un pasaje de 16 lempiras.

“En manos del gobierno está si es que en realidad quieren a este pueblo salvar más de un millón de personas, de no trasladarle la tarifa real, sino de que cumplir con el compromiso firmado en abril del 2022 y así poder llevar la fiesta en paz y no tener conflictos”, declaró Lanza.

El dirigente del transporte consideró que el martes podría estar listo el decreto que otorgue el pago del subsidio pendiente para que se ponga a discusión en la sesión del Congreso Nacional.

“El presidente Zelaya nos conoce bien y desde este medio le digo ayúdenos en este aspecto y esperamos respuestas entre hoy por la tarde mañana viernes y el lunes; el martes debería estar ya en el Congreso”, agregó.

Además, consideró que en Consejo de Ministros también se podría agilizar el trámite para otorgar financiamiento a los pagos.

“El decreto para dictaminar esta situación y si no hay una vía más rápida que es el Consejo de Ministros, que pueden de un plumazo poder otorgar el financiamiento para este pago en lo que resta del año”, sentencio.