¿Diputados del Congreso reciben doble subvención navideña este año?

Tegucigalpa, Honduras.- Una subvención navideña de 200,000 lempiras estarían recibiendo algunos diputados del Congreso Nacional, es decir, 100,000 lempiras más de lo que se entrega regularmente, denunciaron algunos congresistas.

La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, declaró que la subvención que se ha venido dando a los diputados es por 100,000 lempiras mensuales, pero en diciembre lo que hacen es darlo doble.

Eso es lo que se dice en los pasillos del Congreso Nacional, “pero no lo aseguro porque ese tipo de información la manejan muy discrecionalmente, muy en reserva”, expresó.

Al mismo tiempo, expuso que “el pueblo hondureño debe escuchar lo que se dice en los pasillos y yo tengo que repetirlo, y en los pasillos dicen que son 200,000 lempiras”.

La pregunta es ¿cómo lo van a liquidar?, y por qué no rinden la debida transparencia por parte del Congreso Nacional, ya que también se dice que hay muchos diputados del partido de gobierno que no han liquidado y ahí es donde se ve que para unas cosas se usa el Ministerio Público (MP) y el portal de transparencia y para otras no, señaló.

Por su parte, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, declaró que no ha escuchado nada de una entrega de subvención doble, pero tradicionalmente se ha entregado la cantidad de 100,000 lempiras en Navidad para quienes lo quieran tomar.

Sin embargo, todavía quedan dos semanas de diciembre, porque el Congreso se va de receso, la última sesión va a ser el 19 de diciembre, ahí se va a ver si lo dan la próxima semana y ahí cada diputado tiene que decidir si lo toma o no.