Sin estrategia policial, 74 municipios son los más seguros de Honduras

VALLE, HONDURAS.- En algunos municipios no hay ni posta policial. En otros sí, pero al llegar no había ningún elemento de la Policía Nacional presto para cualquier situación de riesgo, pero no es necesario, se trata de algunos de los lugares más seguros de Honduras.

Al interior de estos 74 municipios que no reportan homicidios en lo que marcha de este 2023, según la Secretaría de Seguridad, no es necesaria la presencia policial, de hecho no la hay. No hay retenes ni operativos y solo tres efectivos policiales dan cobertura en cualquiera de estas zonas.

EL HERALDO llegó hasta Goascorán, Alianza y Amapala, tres municipios de Valle donde después de constatar que estos son de los lugares más seguros del país, se conversó con las principales autoridades municipales y religiosas para conocer las estrategias implementadas para lograr estas situaciones de tranquilidad en un país asechado por el narcotráfico y el crimen organizado.