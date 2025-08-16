Salvador Nasralla aclara participación de liberales en caminata de iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, aseguró este sábado que los liberales podrán participar en la caminata convocada por las iglesias, siempre que lo hagan como ciudadanos de fe y sin portar distintivos políticos.

“Hoy, Honduras es testigo de una manifestación de fe y unidad que merece todo nuestro respeto”, expresó Nasralla a través de un mensaje público.

El político señaló que el Partido Liberal no tendrá presencia oficial en la actividad, atendiendo a las disposiciones de los organizadores.

“Respetando las indicaciones de los organizadores, nuestra institución no participará directamente en la caminata; sin embargo, reitero que los militantes liberales y hondureños en general, que profesan la fe católica, evangélica o cristiana, están en su pleno derecho de unirse a esta jornada espiritual sin distintivos políticos ni partidarios”, indicó.