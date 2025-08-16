Salvador Nasralla aclara participación de liberales en caminata de iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, aseguró este sábado que los liberales podrán participar en la caminata convocada por las iglesias, siempre que lo hagan como ciudadanos de fe y sin portar distintivos políticos.
“Hoy, Honduras es testigo de una manifestación de fe y unidad que merece todo nuestro respeto”, expresó Nasralla a través de un mensaje público.
El político señaló que el Partido Liberal no tendrá presencia oficial en la actividad, atendiendo a las disposiciones de los organizadores.
“Respetando las indicaciones de los organizadores, nuestra institución no participará directamente en la caminata; sin embargo, reitero que los militantes liberales y hondureños en general, que profesan la fe católica, evangélica o cristiana, están en su pleno derecho de unirse a esta jornada espiritual sin distintivos políticos ni partidarios”, indicó.
Nasralla también remarcó el carácter ciudadano del evento religioso. “Este día no pertenece a los partidos, sino al pueblo. Que la única bandera que ondee sea la de Honduras, símbolo de la esperanza y la dignidad que nos une”, afirmó.
Finalmente, destacó que la fe y la unidad deben prevalecer por encima de las diferencias políticas. “La fe y la unidad siempre serán más fuertes que la corrupción y la división. Y con esa fuerza, vamos a construir el país justo y transparente que nuestra gente merece”, puntualizó.
¿Qué dice el resto de la oposición?
En este mismo contexto, el Partido Nacional también comunicó que sus militantes pueden asistir a la caminata, siempre que no se politice la actividad ni se porten banderas o consignas partidarias.
La Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras, en un hecho histórico, convocaron a una caminata al nivel nacional bajo el lema "Caminata de Oración por Honduras", este sábado 16 de agosto, con el objetivo de interceder por el país y su democracia.
La movilización está programada a las 2:00 de la tarde, en al menos 50 ciudades del país, entre estos el Distrito Central y San Pedro Sula.