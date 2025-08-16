Salvador Nasralla aclara participación de liberales en caminata de iglesias

El candidato presidencial subrayó que los militantes que profesan la fe tienen libertad de unirse a la jornada espiritual sin símbolos partidarios

    Salvador Nasralla reiteró que la caminata de las iglesias es un espacio de fe y no de banderas partidarias.

  • 16 de agosto de 2025 a las 11:49

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, aseguró este sábado que los liberales podrán participar en la caminata convocada por las iglesias, siempre que lo hagan como ciudadanos de fe y sin portar distintivos políticos.

“Hoy, Honduras es testigo de una manifestación de fe y unidad que merece todo nuestro respeto”, expresó Nasralla a través de un mensaje público.

El político señaló que el Partido Liberal no tendrá presencia oficial en la actividad, atendiendo a las disposiciones de los organizadores.

“Respetando las indicaciones de los organizadores, nuestra institución no participará directamente en la caminata; sin embargo, reitero que los militantes liberales y hondureños en general, que profesan la fe católica, evangélica o cristiana, están en su pleno derecho de unirse a esta jornada espiritual sin distintivos políticos ni partidarios”, indicó.

Culmina multitudinaria caminata de oración en la capital y otras ciudades

Nasralla también remarcó el carácter ciudadano del evento religioso. “Este día no pertenece a los partidos, sino al pueblo. Que la única bandera que ondee sea la de Honduras, símbolo de la esperanza y la dignidad que nos une”, afirmó.

Finalmente, destacó que la fe y la unidad deben prevalecer por encima de las diferencias políticas. “La fe y la unidad siempre serán más fuertes que la corrupción y la división. Y con esa fuerza, vamos a construir el país justo y transparente que nuestra gente merece”, puntualizó.

¿Qué dice el resto de la oposición?

Partido Nacional no participará en caminata convocada por iglesias

En este mismo contexto, el Partido Nacional también comunicó que sus militantes pueden asistir a la caminata, siempre que no se politice la actividad ni se porten banderas o consignas partidarias.

La Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras, en un hecho histórico, convocaron a una caminata al nivel nacional bajo el lema "Caminata de Oración por Honduras", este sábado 16 de agosto, con el objetivo de interceder por el país y su democracia.

La movilización está programada a las 2:00 de la tarde, en al menos 50 ciudades del país, entre estos el Distrito Central y San Pedro Sula.

