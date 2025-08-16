Partido Nacional no participará en caminata convocada por iglesias

Tegucigalpa, Honduras.– El Partido Nacional anunció este sábado que sus candidatos no participarán en la caminata convocada a nivel nacional por la Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal.
“En respeto a las indicaciones de los organizadores, los candidatos políticos de nuestra institución no participarán en dicha caminata”, indicó el Comité Central en un comunicado oficial.
La dirigencia aclaró que cualquier militante nacionalista puede asistir a la actividad de manera individual.
“Reafirmamos el pleno derecho de todo nacionalista, católico, evangélico o cristiano de asistir a esta manifestación de fe, unidad y oración por Honduras”, agregó el escrito.
Además, el Partido Nacional también instó a que la movilización no sea politizada: “Hacemos un llamado fraterno a todos ellos para que la única bandera que prevalezca sea la de Honduras, evitando consignas o símbolos partidarios”, subrayó.
La organización advirtió sobre posibles intentos de infiltración en la marcha y señaló que cualquier persona que asista con símbolos partidarios y provoque desorden en nombre del Partido Nacional no los representa, y “será considerada una infiltrada, movida por intereses ajenos y contraria al espíritu pacífico de la marcha”.
En la caminata de hoy, la única bandera que debe ondear es la de Honduras; sin consignas ni símbolos partidarios. No permitamos infiltrados que desvirtúen el espíritu y los valores de esta marcha. pic.twitter.com/LioyfiT3QU— Partido Nacional (@PNH_oficial) August 16, 2025
La Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras convocaron de manera conjunta a una caminata nacional este sábado 16 de agosto, con el objetivo de interceder por el país y su democracia.
La movilización está programada a las 2:00 de la tarde, en al menos 50 ciudades del país, entre estos el Distrito Central y San Pedro Sula, en los que se espera la mayor afluencia de feligreses y de ciudadanía en general. El objetivo, indicaron, es interceder por la paz y la democracia en Honduras.