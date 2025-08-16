Partido Nacional no participará en caminata convocada por iglesias

El Comité Central instruyó a sus candidatos a no unirse a la movilización nacional y pidió que no se usen consignas ni símbolos partidarios durante la jornada de oración

  • Partido Nacional no participará en caminata convocada por iglesias

    El Partido Nacional pidió que la caminata convocada por las iglesias se mantenga sin tintes políticos.

     Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
  • 16 de agosto de 2025 a las 09:57

Tegucigalpa, Honduras.– El Partido Nacional anunció este sábado que sus candidatos no participarán en la caminata convocada a nivel nacional por la Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal.

“En respeto a las indicaciones de los organizadores, los candidatos políticos de nuestra institución no participarán en dicha caminata”, indicó el Comité Central en un comunicado oficial.

La dirigencia aclaró que cualquier militante nacionalista puede asistir a la actividad de manera individual.

“Reafirmamos el pleno derecho de todo nacionalista, católico, evangélico o cristiano de asistir a esta manifestación de fe, unidad y oración por Honduras”, agregó el escrito.

Hondureños listos para la Caminata de Oración por Honduras

Además, el Partido Nacional también instó a que la movilización no sea politizada: “Hacemos un llamado fraterno a todos ellos para que la única bandera que prevalezca sea la de Honduras, evitando consignas o símbolos partidarios”, subrayó.

La organización advirtió sobre posibles intentos de infiltración en la marcha y señaló que cualquier persona que asista con símbolos partidarios y provoque desorden en nombre del Partido Nacional no los representa, y “será considerada una infiltrada, movida por intereses ajenos y contraria al espíritu pacífico de la marcha”.

Así será la ruta de la caminata de las iglesias en las principales ciudades

La Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras convocaron de manera conjunta a una caminata nacional este sábado 16 de agosto, con el objetivo de interceder por el país y su democracia.

La movilización está programada a las 2:00 de la tarde, en al menos 50 ciudades del país, entre estos el Distrito Central y San Pedro Sula, en los que se espera la mayor afluencia de feligreses y de ciudadanía en general. El objetivo, indicaron, es interceder por la paz y la democracia en Honduras.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más