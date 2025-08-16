Partido Nacional no participará en caminata convocada por iglesias

Tegucigalpa, Honduras.– El Partido Nacional anunció este sábado que sus candidatos no participarán en la caminata convocada a nivel nacional por la Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal.

“En respeto a las indicaciones de los organizadores, los candidatos políticos de nuestra institución no participarán en dicha caminata”, indicó el Comité Central en un comunicado oficial.

La dirigencia aclaró que cualquier militante nacionalista puede asistir a la actividad de manera individual.

“Reafirmamos el pleno derecho de todo nacionalista, católico, evangélico o cristiano de asistir a esta manifestación de fe, unidad y oración por Honduras”, agregó el escrito.