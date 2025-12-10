Roosevelt Hernández: "Se debe reconocer la voluntad de las mayorías y los resultados que el CNE dé"

Tegucigalpa, Honduras.-El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, aseguró este miércoles que las elecciones hondureñas han transcurrido en un ambiente pacífico, democrático y transparente, y reiteró que el país se mantiene a la expectativa de los resultados finales que emitirá el Consejo Nacional Electoral (CNE). Hernández subrayó, en un video compartido en redes sociales, que las Fuerzas Armadas están preparadas para trabajar bajo presión y para lidiar con las diferentes emociones que suelen surgir en momentos de alta tensión política. “Podemos entender las razones, pero también las bajas pasiones que nacen de frustraciones personales. Aun así, somos profesionales y nuestro trabajo es propiciar un ambiente de paz para todos los hondureños”, afirmó.

El jefe militar hizo énfasis en la importancia de mantener una madurez constante como sociedad, evitando prejuicios y desinformaciones, y promoviendo relaciones basadas en la verdad y la razón. Según dijo, esa actitud es esencial para convivir en armonía y fortalecer la vida democrática. Hernández también destacó que la justicia y la igualdad son pilares esenciales establecidos en la Constitución, y que alcanzarlos contribuye a generar un ambiente de progreso y bienestar. "Todos anhelamos la felicidad, consciente o inconscientemente, y esta se construye buscando condiciones de justicia, igualdad y libertad", expresó. En cuanto al rol de los candidatos frente a los resultados electorales, el jefe del Estado Mayor fue contundente: "Si uno gana y otro pierde, debe haber honor. Hay que reconocer las cualidades del otro, reconocer la voluntad de las mayorías y aceptar los resultados que dé el CNE. Esa es la verdadera madurez política y el nivel de civilidad que demanda nuestro país".