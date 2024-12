Rodolfo Padilla Sunseri anuncia su regreso al país; sería candidato de Libre

1

Tegucigalpa, Honduras.– El exalcalde de la ciudad de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, anunció su retorno a Honduras tras 15 años de “atroz persecución política”. Su anuncio fue bien recibido por líderes del Partido Libertad y Refundación (Libre), ente político al que se sumará.

2

“Hoy recibí la noticia de que puedo retornar a Honduras y a mi querida SPS. Doy gracias a Dios porque se hizo justicia ante la atroz persecución política de la cual fui víctima por más de 15 años”, expresó.

3

Me siento bendecido, pues no todos los hombres tenemos una segunda oportunidad. Hoy, me considero un mejor ser humano, con la voluntad, firmeza y disciplina para lograr la unidad del partido en SPS.