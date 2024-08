Roberto Contreras: “Tenemos enemigos dentro de Libre y el Partido Nacional”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Denunciando un trasfondo político en la denuncia contra su esposa Zoila Santos, y negando que sea dueño de una vivienda valorada en 10 millones de dólares, por la adjudicación de contratos de limpieza con la empresa Sulambiente, se pronunció Roberto Contreras, quien acompañó a Santos al citatorio por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).

El alcalde de San Pedro Sula aseguró que la vivienda en cuestión presuntamente pertenece a una persona que se dedica a drenar las finanzas de la alcaldía municipal de la ciudad industrial. Además, señaló que cuenta con enemigos del partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Nacional.

“Realmente la casa existe solo que el asunto es que no es mía, es de una persona que por muchos años se ha dedicado a drenar las finanzas municipales y nosotros le hemos cortado los alimentos a ellos, de todos los contratos leoninos que manejaban en esta municipalidad, tenemos enemigos grandes tenemos enemigos dentro de Libertad y Refundación y tenemos enemigos también dentro del Partido Nacional, un grupúsculo de sinvergüenzas uno con pasaporte mexicano otro con pasaporte americano”, declaró en su salida del Ministerio Público en Tegucigalpa.

A pesar de no mencionar nombres, el edil acusó a la Fiscalía hondureña de no realizar acciones en contra de los dueños de la vivienda a los que se les eliminó los contratos de finanzas.

“Son las personas que drenar o y drenaron las finanzas municipales y que nosotros le quitamos todos los contratos y por eso las finanzas municipales de San Pedro Sula están a buen recaudo y avanza la ciudad porque esta gente se llevó millones y millones de lempiras, pero le tiembla la mano al Ministerio Público para llegar a ver esa mansión de 10 millones de dólares que verdaderamente existe, pero no es de mi esposa, ni es mía”, agregó Contreras.

Además, el también empresario contabilizó siete casos de denuncias anónimas en su contra y atribuyó las imputaciones en su contra porque “es un año político”. Asimismo, calificó como “histórico” la cita a su cónyuge en el Ministerio Público.

“Estamos en año político, tenemos que entender eso estamos en un año político y es normal que se den estas cosas, lamentablemente ya tengo siete casos abiertos por denuncias anónimas aquí en el Ministerio Público y hoy es un día histórico porque hoy por primera vez se cita a la esposa de un alcalde de San Pedro Sula”, opinó el edil sampedrano.

Contreras aseguró que asistirán al Ministerio Público las veces que sean citados, pues calificó de “venganza” la denuncia en su contra, por lo que reiteró que tanto él como su esposa “no tienen nada que esconder”.

“Esto es una venganza por parte de este funcionario de la municipalidad de San Pedro Sula que nos ha hecho la vida de cuadritos, no vamos a hacer feliz a aquellos que nos quieren ver infelices a nosotros, estamos fortalecidos, no tenemos nada que ocultar que llegue a la Fiscalía que investigue lo que quiera, vamos a venir cuantas veces nos digan que vengamos nuestras manos están limpias nuestra conciencia, tranquila, así es que no hay ningún problema”, consideró Contreras.