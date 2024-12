Rixi Moncada: “juntos vamos de nuevo a Casa Presidencial en enero de 2026”

6

Llamó a sus líderes a no tener miedo y como siempre lo han hecho, desde la calles, con la sangre de sus mártires, con la resistencia, que no tienen miedo, que no la asustan, “juntos vamos de nuevo a Casa Presidencial en enero de 2026”.

Moncada dijo que su compromiso es conducir a Libre a la victoria, así como vencieron en las elecciones de 2013, también lo hicieron en el 2017 y en el año 2021 también volvieron a vencer.

La precandidata y ministra de Defensa estuvo acompañada de al menos tres ministros en funciones de la actual administración, entre ellos, el canciller Eduardo Enrique Reina.