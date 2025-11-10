REDH critica que Marlon Ochoa declarara como fracasado el simulacro del TREP

Fue a través de un comunicado, que REDH lamentó las declaraciones del consejero de Libertad y Refundación (Libre) a través de su cuenta de X donde afirmó que "el simulacro del sistema de TREP probado este día ha fracasado, lo que constituye una prueba más que la revelación de los audios es cierta y que existe una conspiración contra el proceso electoral orquestado desde el propio seno del órgano electoral".

Tegucigalpa, Honduras.- La Red por la Equidad Democrática de Honduras (REDH) criticó las afirmaciones de Marlon Ochoa sobre el fracaso del simulacro del TREP e hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a garantizar que las elecciones del 30 de noviembre sean libres, transparentes y confiables.

En ese sentido, la organización afirmó que ese tipo de afirmaciones "provenientes de una autoridad electoral, resultan sumamente delicadas porque en lugar de fortalecer la institucionalidad y la credibilidad del órgano electoral, más bien agudizan la desconfianza ciudadana en el proceso democrático".

Asimismo, afirmó que la finalidad de los simulacros es identificar posibles fallas técnicas, logísticas u operativas para ser corregidas antes del proceso electoral.

"Calificar un ejercicio técnico como un “fracaso” sin un análisis exhaustivo y transparente, puede generar desinformación y contribuir a un clima de desconfianza innecesario en torno al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)", indicó en el documento.

De igual forma, alertó sobre unas denuncias en las que se mencionó que no se les permitió el acceso a los representantes de los partidos Nacional y Liberal al simulacro por personal militar, además de que se registraron varios incidentes en varios centros educativos.

"Es necesario investigar estos hechos que, de confirmarse, vulneran los principios de equidad, acceso y transparencia que deben regir todas las etapas del proceso electoral. Resulta indispensable que el CNE aclare estos hechos y garantice protocolos de acceso verificables para todos los actores políticos", afirmó.

De igual forma, criticaron que el CNE negara sus solicitudes de la REDH de estar como observadores en el simulacro. "La observación nacional es un componente fundamental de la transparencia electoral, y su exclusión constituye un retroceso en materia de apertura institucional, por ello, aplaudimos la presencia de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presente en el simulacro y su compromiso como veedor electoral internacional imparcial".