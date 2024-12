Políticos reaccionan tras inscripción de movimientos oficializada por el CNE

3

“¡Para la gloria y honra de Dios, el Movimiento Avanza del Partido Nacional ha sido legalmente inscrito! Agradezco profundamente a Dios por guiarnos en este camino y a cada candidato, equipo de campaña y líderes del Movimiento Avanza en los 298 municipios y 18 departamentos por su compromiso inquebrantable. ¡A cada nacionalista y compatriota que nos ha dado su apoyo!

Juntos vamos a ganar y devolverle la esperanza a Honduras, trabajando con fe y determinación por un futuro de oportunidades y una vida mejor para nuestro pueblo. ¡Honduras merece más, y lo lograremos unidos!”, escribió García de Hernández.

De igual manera, reaccionó el precandidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien escribió:

“Muchas gracias a todas las personas que participaron para inscribir a los buenos liberales en el movimiento ganador Vamos Honduras del glorioso Partido Liberal.

Sabemos que muchos de los otros tres movimientos, que pensaban que no nos iban a inscribir, ahora quieren sumarse al nuestro, pero eso será después del 9 de marzo. Tenemos 298 municipios completos con todos sus alcaldes y regidores, 256 candidatos a diputados. Planillas completas para la presidencia de la República y el Parlacen. ¡Qué satisfacción será participar por primera vez teniendo a alguien que defienda mis votos! Por primera vez se respetará la voluntad popular. Los espero el 9 de marzo para votar. Gracias por su trabajo imparcial, CNE”.

Por su parte, Luis Zelaya, también precandidato liberal, usó su cuenta de X para enviar un mensaje a las personas que presuntamente intentaron chantajearlo.

“Dijeron que no me inscribirían (inventando mentiras que NO pudieron probar), no me asignaron representantes en la Comisión de Revisión ni transcriptores en el CNE, nos perdieron documentos. Me chantajearon para unirme a otros porque no sería inscrito.

¡Vamos a Recuperar Honduras!”, redactó Zelaya.