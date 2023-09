PDCH no ha recibido informe de diputados del por qué han apoyado leyes en el CN

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Directorio del Partido Democracia Cristiana de Honduras (PDCH) no ha recibido ningún informe de sus disputados, relacionados al porqué han apoyado para aprobar leyes en el Congreso Nacional.

Antonio Reyes, presidente de la Democracia Cristiana, dio a conocer sus consideraciones en el marco de la celebración del 55 aniversario de ese instituto político.

“No estamos para nada de acuerdo con la polarización que tiene la sociedad hondureña, no nos pueden estar alineando para la izquierda o para la derecha. Honduras es de todos y resulta que elegimos presidente para los hondureños, no para unos pocos y la Democracia Cristiana no va a estar de acuerdo que se que se siga trabajando o apoyando las intenciones, que buen derecho tienen los amigos de Libre de imponer su forma de pensar. Pero el gobierno es para todos los hondureños, es la agenda de país la que debemos nosotros apoyar”, manifestó Reyes.