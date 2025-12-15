Partido Liberal crea comisiones para superar crisis electoral y transparentar escrutinio

El asesor de campaña del candidato presidencial Salvador Nasralla , explicó que uno de los equipos tiene la misión de entablar comunicación con la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, de afiliación liberal.

El objetivo de los equipos es ver “cómo podemos aligerar y transparentar el proceso”, expuso Arístides Mejía, dirigente liberal e integrante de las dos comisiones, en referencia a que el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) considere revisar todas las actas impugnadas en esta etapa de reconteo.

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal confirmó, tras una reunión entre sus autoridades y dirigencia, dos comisiones con el objetivo de superar la crisis actual y avanzar con el escrutinio especial para conocer el ganador de las elecciones.

Además de Mejía, los dirigentes Yani Rosenthal y Allan Ramos participarán de esta delegación.

A juicio de Mejía, el conflicto por la revisión de las actas se deriva de una confusión, en vista que el CNE aprobó por mayoría la revisión de oficio de 1,081 mesas, de las más 2,700 que reportan inconsistencias.

“Hay diferentes razones para una inconsistencia. Lo que el CNE aprobó fue una revisión por uno de los primeros lotes que hay, pero no quiere decir que la restante cantidad no vaya al escrutinio especial”.

La otra comisión, integrada también por Mejía, además de Iroshka Elvir, Maribel Espinoza y José Saavedra, entablará diálogos con el Partido Nacional.

“Depende del Partido Nacional si está de acuerdo. Hemos propuesto esto para que el partido que ha salido derrotado (Libre), no interceda en nuestras decisiones y solo los contenedores”, explicó.

Para Nasralla, dialogar con los nacionalistas es clave para mostrar su respaldo a Hall y que sea una decisión tomada por unanimidad. “Si ella (Ana Paola Hall) acepta que se revisen las impugnaciones, van a decir que votó con el partido Libre”.