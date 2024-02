Partido Liberal celebra su 133 aniversario de fundación

Fue desde tempranas horas de este domingo donde fue izada la bandera rojo, blanco, rojo en la sede del CCEPL y a medida iba transcurriendo la mañana, los representantes de varias corrientes para rendir homenaje a los fundadores.

Los actos fueron encabezados por el presidente del CCEPL, Yani Rosenthal, quien fue el candidato presidencial en 2021 y actualmente es uno de los líderes a lo interno del partido.

“Muy contentos de poder estar celebrando hoy el aniversario del Partido liberal, hoy es un día donde no hay movimientos, no hay grupos, no hay divisiones, hoy es un día donde todos venimos a celebrar”, declaró Rosenthal, mientras al fondo se escuchaba el “arriba, arriba liberales”.