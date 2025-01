Partido Liberal aboga por unas elecciones primarias limpias y transparentes

3

Germán Lobo, precandidato a diputado del PL, destacó: “Las elecciones limpias y transparentes, me voy a atrever a decirle, no dependen de este gobierno; dependen de que nosotros no dejemos solo al órgano electoral”.



Lobo reiteró que, como miembros de la Comisión Nacional Electoral, han sostenido reuniones con la consejera Ana Paola Hall, reafirmándole su apoyo en defensa de la democracia.



De cara a las elecciones primarias del 9 de marzo, donde se enfrentarán cuatro movimientos, el presidente del CCEPL, Yani Rosenthal, anunció la conformación de una comisión que trabajará con las corrientes internas para redactar un pacto de unidad entre los precandidatos.