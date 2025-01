UPL remitirá al MP expedientes de movimientos que no abran sus cuentas bancarias

6

“Vamos a invertir presupuesto; la auditoría es muy importante. Se están elaborando los pliegos ahora mismo, ya están a punto de finalizarlos, ya tienen los primeros borradores para que podamos lanzar el proceso”, destacó la consejera Cossette López.

7

Continuó: “En lo particular, tengo preocupaciones derivadas de la ley, porque me pregunto si la tecnología es la única auditada en una entidad que no se dedica a probar tecnología, sino a hacer elecciones. ¿Con qué cubrimos la auditoría de todo lo demás o con qué se cubría antes de que no se aplicaran este tipo de tecnologías?”.