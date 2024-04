Oposición brindará opinión jurídica sobre Ley Especial para la CICIH

“Parte de las condiciones que pone Naciones Unidas es eliminar el Fondo Departamental y el Pacto de Impunidad. Desde aquí se puede ver que no hay voluntad política porque no van a eliminar estos decretos”, externó el diputado liberal Marlon Lara.

Tras el análisis de cada bancada del Congreso Nacional (CN), los partidos presentarán sugerencias “que no les gustarán al oficialismo, no las aceptarán y entonces nadie los apoyará”.

Durante la semana, varios congresistas opositores mantuvieron la premisa de que la iniciativa, con la que se pretende dar vida jurídica y un período de solo cinco años a este mecanismo internacional, no es más que una burla a la población con esta promesa hecha por la presidenta Xiomara Castro, que después de más de dos años de gobierno no se ha materializado.

El Partido Salvador de Honduras también analizará la iniciativa, no obstante, no es de su agrado la falta de transparencia del gobierno en este proceso, por lo tanto, esto tambalea su apoyo a la Ley Especial.

“No vemos claridad, la comunidad internacional hizo un listado de peticiones que Honduras debía cumplir para la instalación de la CICIH y del lado del gobierno, lo que vemos es que hay una falta de transparencia en cuanto a manejar este tema”, declaró Jhosy Toscano. , jefe de bancada del PSH.

En cuanto a la comisión, Toscano reprochó que sea comandada por la precandidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

“Ella es una aspirante a candidata presidencial y no es parte del gobierno y no genera buena expectativa porque no es una representante oficial del gobierno, entonces nosotros preguntamos si no hay más capacidad en las personas que forman parte del gabinete de la presidenta”, señaló .

Sobre la iniciativa “daremos una opinión jurídica, pero no es necesario ningún proyecto de ley que vaya a reformar la Constitución, porque esto solo vendría atrasar el proceso porque tendría que ser aprobado en esta legislatura y ser ratificado en la próxima”.

El Partido Nacional, de su lado, confirmó que este martes, previo a la sesión en el CN, sostendrán una reunión para definir la postura ante la iniciativa de “La Pichu”.

“Vamos a discutir como bancada los alcances que puede tener la iniciativa, por otro lado, es importante entender que más que una iniciativa, acuerdos o pláticas, lo importante es que Libre traiga la CICIH, pero no lo harán”, manifestó Nelson Márquez, congresista del PN.

Afirmó que esta iniciativa es una trampa de Libre para después culpar a la oposición de que en su gobierno no pudo instalar el mecanismo internacional.

“La iniciativa al final ni cumple las expectativas de Naciones Unidas para instalar una CICIH y al contrario, esto nos aleja de la instalación de la CICIH como tal”, añadió.

Desde la bancada de Libre aseveraron que la postura de la oposición es errónea.

“La iniciativa tiene otras indicaciones, como darle total independencia y autonomía a la CICIH, eliminar las disposiciones que nos dan un fuero especial o inmunidades que tenemos los diputados”, expuso el congresista Ramón Barrios de Libre.

La iniciativa no ha sido turnada a alguna comisión del Congreso Nacional y se desconoce si crearán una nueva para conocer los alcances.