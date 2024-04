Niñez en riesgo y bajo la sombra de la violencia en Honduras

Para el criminólogo Wilfredo Rubio mientras no exista un plan nacional de seguridad para garantizar la vida de los menores, la sangre seguirá enlutando familias.

“No hay un enfoque para protegerlos no solo de muertes, hablamos también de abuso infantil, laboral, trata. Prácticamente al gobierno no le interesan los menores de edad ni lo ancianos, hay un absoluto abandono”, cuestionó.

En cuanto a las causales, no descartó que muchas muertes de menores son “colaterales” ejemplificando casos en que un menor estaba junto al “objetivo principal” de los criminales.

“No hay estudios, el tema no se menciona y es una cifra gris en el gobierno... los menores no votan, no pagan impuestos y por eso no representan nada para los políticos”, señaló mientras exhortaba a que se respete la ley para evitar el abandono absoluto a la investigación y se generen acciones a favor de la niñez.