Nasry Asfura vota en la UPNFM tras hacer larga fila y "activar la racha"

Tegucigalpa, Honduras.- Haciendo fila por más de una hora, como la mayoría de los hondureños, el candidato presidencial Nasry Asfura llegó este domingo a ejercer el voto en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

A eso de las 10:30 de la mañana fue captado ingresando a los predios de la universidad, pero su estadía en el centro de votación se extendió debido a que decidió quedarse con la población haciendo fila en lugar de pasar de manera preferencial.

Antes de poder ejercer el sufragio, el candidato nacionalista se tomó unos segundos para su hacer su conocido grito de "activar la racha", además de tomarse "selfies" con simpatizantes que se le acercaban.