Nacionalistas dan bienvenida a precandidatura presidencial de Ana García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ex primera dama, Ana García de Hernández , anunció este martes que buscará la precandidatura presidencial del Partido Nacional para las elecciones del 2025, lo cual ha despertado las primeras reacciones dentro del instituto político.

Del mismo modo, Jorge Zelaya, quien meses atrás anunció que buscaría una precandidatura presidencial, le dio la bienvenida a la ex primera dama a la contienda, sin embargo, argumentó que su postulación dividirá al oficialismo del Partido Nacional en torno a la candidatura que apoyarán.

“Creemos que cualquier proceso interno en el partido es de apertura, mayor oferta electoral en el partido más grande de Honduras. Debe robustecerlo, debemos tratarnos como hermanos y hermanas nacionalistas, no obstante, quiero decir de manera pública y ratificar mi apoyo a Nasry Asfura”, dijo Midence a EL HERALDO.

Acompañada por sus hijas Daniela e Isabela, y a pocos días después de que su esposo Juan Orlando Hernández fuera declarado culpable de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Ana García de Hernández anunció ante medios de comunicación que buscará ser precandidata presidencial del Partido Nacional para las elecciones de 2025.

“Pueblo hondureño: ante las injusticias que hemos visto en los últimos tiempos, lo he puesto en manos de Dios, he pedido su dirección así como ante la petición de miles de hondureños que me han manifestado su apoyo”, posteó en su cuenta de la red social X.

“Hoy quiero anunciar a Honduras que he decidido lanzar mi pre candidatura a la Presidencia de la República por el Partido Nacional para el periodo 2026-2030”, agregó la ex primera dama.

Ana García de Hernández dijo que a partir del miércoles 13 de marzo iniciará su cruzada política e hizo una invitación a los simpatizantes del Partido Nacional para presentarse a la sede del Comité Central a partir de las 10:00 AM.