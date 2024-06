Rodolfo Pastor oficializa que buscará ser alcalde de San Pedro Sula

“He sido invitado por parte de la compañera candidata para acompañarle en su proyecto y ser precandidato para la Alcaldía en San Pedro Sula, ahora que termino mi responsabilidad en la secretaría, me traslado para empezar un trabajo político”, indicó.

Pastor interpuso su renuncia el 13 de junio como ministro para poder sumarse a la corriente de Libertad y Refundación (Libre).

Semanas atrás, las bases de Libre en San Pedro Sula ratificaron que únicamente apoyarán a un precandidato que sea de su partido, dejando en claro que no apoyarían a Roberto Contreras por segunda vez.

“El es non grato en Libre porque ha rechazado las bases. Ha maltratado, incumplido los acuerdos, y no merece ser alcalde de San Pedro Sula porque no representa a los barrios y colonias”, manifestó el diputado Samuel Madrid, quien estuvo presente en la asamblea regional.