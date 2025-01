Migración de hondureños hacia EUA se vería condicionada por resultado electoral

Tegucigalpa, Honduras.- En 2024 el éxodo de hondureños hacia Estados Unidos de América y también hacia España, pero en menor escala, siguió su comportamiento normal de las últimas décadas; en el 2025 las cosas no cambiarían de forma abrupta.

3

Sobre este acontecimiento, el especialista en materia migratoria, Ricardo Puerta considera que esta primera movilización en masa de hondureños es la convergencia de diversos factores, entre ellos y el principal, la situación económica de los hondureños y el inicio del nuevo gobierno de Donald Trump, el que ha anunciado políticas férreas referentes a la inmigración.

4

“Es como darle un pedazo de historia que Trump no quiere en su inauguración, evidentemente lo que él quiere es que no haya ninguna caravana. Pero hay dos cosas que él no podrá hacer: terminar el muro y acabar con los indocumentados en Estados Unidos”, asegura Puerta.

5

Pero la inmigración masiva de connacionales no sólo se vería impulsada por los múltiples problemas socioeconómicos, sino, también por el aspecto político, teniendo en cuenta que este es un año con dos procesos electorales.