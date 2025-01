Bertetty se molestó porque no lo benefició la ley, dicen magistrados

”No hay absolutamente nada, nunca hemos andado detrás de coimas, no podemos andar detrás de ese tipo de circunstancias porque entonces es volver a lo mismo y el país necesita cambios, nosotros queremos ser parte de esos cambios”, fustigó el presidente de la Sala Penal de la CJS, el magistrado Nelson Mairena.

Los dos altos jueces son acusados de los delitos de cohecho, prevaricato judicial, lavado de activos, extorsión, entre otros; cargos que Díaz y Mairena rechazan, y aseguran no haber cometido.

Sobre el supuesto favorecimiento o ayuda que estos habrían realizado a favor del entonces imputado John Charles Bográn Velásquez, según data en la denuncia de Bertetty, Mairena reiteró no ser cierto que hayan recibido tres millones quinientos mil lempiras.

”Nosotros conocimos en una única instancia el proyecto de la sentencia en el caso del señor Bertetty y del señor Charles Bográn, Mario Zelaya y de otras personas acusadas por el desfalco en el Seguro Social; ese mismo día la conocimos y ese mismo día lo resolvimos”, detalló.

Lo que la defensa legal de José Bertetty alega es que porque no se aplicó la retroactividad de la ley también para su defendido José Ramón Bertetty Osorio, pero si para John Charles Bográn Velásquez, vinculado casi a los mismo delitos de corrupción.

Sobre ello, Mairena, respondió: “Una vez que se dictó la sentencia, se revisaron las leyes que han estado en vigencia durante el proceso y en este caso particular, a estas personas se les juzgó con el Código (Penal) de 1983”.

A razón de esa circunstancia procesal legal, el magistrado dijo que debía de revisarse en la nueva legislación, una norma intermedia en la que se pronunció el Congreso Nacional y que sólo duró como seis meses, o si el nuevo Código les era más favorable.

”Se estimó que para el señor (Mario) Zelaya y para el señor Bertetty y para otros implicados, no se les podía aplicar la ley intermedia, porque ellos tenían delitos precedentes en el mismo juicio, no así en el caso del señor Bográn y a otra señora, a quienes por no tener delito precedente le sería aplicable la retroactividad de la ley y se les reconoció un desistimiento de la acción”, recordó Nelson Mairena.