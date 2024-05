Maribel Espinoza o Marlon Lara dirigirán nuevo movimiento en el Partido Liberal

Hasta la fecha, no se ha oficializado precandidatura alguna de las filas del partido rojiblanco.

En un principio, el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, había manifestado su voluntad de querer competir en elecciones presidenciales. Sin embargo, terminó declinando para sumarse al movimiento “Hablar con Honduras”.

“Hable con Honduras” es un movimiento respaldado por diversos alcaldes liberales, quienes proponen al periodista Eduardo Maldonado como precandidato presidencial por el Partido Liberal.

No obstante, hasta la fecha Maldonado no se ha pronunciado sobre si tiene aspiraciones políticas. No obstante, además del apoyo de alcaldes, diputados liberales también han manifestado que les gustaría que el periodista acepte ser candidato presidencial.