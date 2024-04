Quintín Soriano depone su precandidatura a la presidencia ¿A quién apoyará?

“Esta decisión yo la tomé. Cuando Quintín Soriano dice: ‘Por aquí me voy’, es por aquí me voy y no hay vuelta atrás. Así que si yo digo que me voy con un candidato, me voy por ahí”, aseguró el edil que anunció sus aspiraciones presidenciales en mayo de 2023.

“Hoy he tomado una decisión, quiero que se me respete mi decisión, no pierdan el tiempo en cuestionarme. He tomado la decisión de deponer mi candidatura a la presidencia y quiero decirle a los alcaldes que esta decisión ya la tomé, no es que ustedes la han tomado, yo la tomé”, comenzó diciendo el alcalde de Choluteca, quien lleva 18 años al frente de la comuna.

Además, esta teoría toma fuerza en redes sociales porque Maldonado es el dueño del canal Hable Como Habla, cuyas siglas son (HCH), mismas letras que lucían resaltadas en amarillo en la manta de Quintín Soriano.

Por otro lado, el jefe de la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional (CN), Mario Segura, reveló que 18 de los 22 diputados liberales le pidieron al periodista Eduardo Maldonado ser el candidato presidencial para las próximas elecciones internas.

De momento, Maldonado no se ha pronunciado sobre si aceptará o no el ofrecimiento. Aunque en mayo de 2023, cuando recibió el premio Álvaro Contreras en el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), respondió a las interrogantes de la prensa: “A mí me han ofrecido alianzas, varios sectores me han ofrecido apoyo, me han llamado, he estado en reuniones donde me han dicho: ‘Eduardo, mire, considérelo, usted es una buena opción’, pero no puedo mentir, yo no he tomado esa decisión, no puedo decir ni no ni sí”.

Maldonado, dijo que en este momento de su vida anhela un descanso y esto debería ser un factor a considerar, de llegar a plantearse la posibilidad de competir políticamente.

“Yo más bien estoy en otra opción, queriendo no tener tantas cargas, quiero ya sacudirme del trabajo después de 42 años, me estoy levantando desde hace más de 30 años a las 3 de la mañana, entonces quiero también descansar”, comentó.