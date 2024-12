Maribel Espinoza sobre adendas y caso Brassavola: “nació con corrupción”

1

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Maribel Espinoza se refirió este miércoles a las adendas de energía que este miércoles podrían ser aprobadas en sesión del Congreso Nacional, y detalló la postura que asumiría su bancada.

2

“Después de una revisión de todas las adendas, estamos preparados para votar en el congreso sobre las mismas. Tenemos, en definitiva, una opinión particular, especialmente por el caso de Brassavola. Ese contrato, Maribel Espinoza, no va a dar su voto a favor porque nació con corrupción”, afirmó en declaraciones a un canal televisivo.

3

“Tenemos las pruebas y, por tanto, no vamos a votar por ese contrato. Tenemos otro contrato que está llegando por primera vez, que nunca había sido aprobado, el cual hoy se va a tomar una decisión. Pero decirle al pueblo hondureño, no va a haber desarrollo del país si no hay seguridad jurídica”, instó al tiempo de criticar que “esas adendas debimos de haberlas aprobado hace mucho tiempo y, además, dejen de esconder las cifras”.