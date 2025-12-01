María Antonieta Mejía llama a la prudencia en medio de un escrutinio cerrado

María Antonieta Mejía , candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, afirmó que su institución política mantiene la tendencia al frente con el 95 % de actas procesadas por su estructura.

La contienda sigue cerrada y la incertidumbre marca las horas posteriores a las elecciones generales celebradas ayer en el país.

Tegucigalpa, Honduras.- A la espera de un segundo corte oficial del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), los candidatos que buscan la presidencia de Honduras continúan este lunes midiendo cuidadosamente cada movimiento mientras el escrutinio avanza departamento por departamento.

Sin embargo, recalcó que están optando por la prudencia, en coherencia con el llamado oficial del CNE a esperar los resultados definitivos.

Mejía explicó que la variación de los porcentajes en las últimas horas responde al ingreso de actas de departamentos donde otras fuerzas políticas tienen mayor presencia.

“Así como nosotros tenemos el músculo político en Francisco Morazán, así lo tiene el Partido Liberal en Cortés”, expresó, al detallar que aún faltan por ingresar regiones que, asegura, favorecerán al Partido Nacional.

La candidata destacó que departamentos como Olancho y Santa Bárbara, donde asegura que su partido ganó “contundentemente”, todavía no están reflejados en su totalidad en el conteo oficial.

También mencionó que Valle y Francisco Morazán siguen en proceso de ingreso de actas, así como Choluteca, donde el Partido Nacional habría recuperado terreno.

“Imagínense cuán liberado está el pueblo de Choluteca ya era hora de un cambio”, apuntó.

Pese a expresar confianza, Mejía insistió en que no caerán en triunfalismos prematuros. “No podemos ser irresponsables cuando el Consejo Nacional Electoral ha dicho claramente que hará la declaratoria oficial hasta que se cuente la última acta”, declaró.

Aseguró que están evitando celebrar anticipadamente por respeto a los adversarios y a las normas electorales.

Consultada sobre las dudas generadas por el retraso del segundo corte del CNE, Mejía señaló que el silencio del órgano electoral “crea suspicacia” y recordó que el proceso ha mostrado fallas desde su origen.

La representante nacionalista también envió un mensaje a los demás aspirantes presidenciales, pidiéndoles guardar la misma prudencia y respetar la ley mientras se realiza el cómputo oficial.

“Los que deben preocuparse son otros que no tienen certeza del trabajo que hicieron en este tiempo de proselitismo”, dijo al reiterar que su partido se mantiene “sereno y resiliente”.