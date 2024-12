Magistrada Sonia Marlina Dubón responde a señalamientos en la Lista Engel

“Esto es una injerencia de una potencia extranjera que pretende torcerle el brazo a la justicia mediante la amenaza y la extorsión. No les tenemos miedo ni nos doblegamos”, afirmó Dubón, al tiempo que denunció intentos de presión directa a magistrados por parte de agregados políticos. “Hemos dicho públicamente: no llamen a los magistrados, déjennos ser independientes”, agregó.

En sus declaraciones, Dubón reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la independencia judicial. “La patria no se vende. Vamos a seguir defendiendo el territorio nacional, la soberanía y la justicia. Todos me conocen, no soy cobarde”, concluyó la magistrada, reiterando que seguirá ejerciendo su labor en beneficio del país.