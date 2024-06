5,200 afectados por lluvias en Honduras; Alianza, en alerta roja

En tanto, se necesita de una intervención humanitaria urgente. “Necesitamos víveres, hamacas. Hamacas porque los colchones se mojan y la gente ya no los puede volver a utilizar. No nos sentimos respaldados y nadie ha venido a ayudarnos”, dijo Faustino Almendárez, alcalde de Alianza.

Incluso, ya se disponía de una serie de gaviones, donados por la Cooperación Suiza a un valor de cuatro millones, pero la SIT optó por no utilizarlos al dudar de la efectividad de la propuesta. Ahora, la secretaría reculó y será su apuesta para evitar más inundaciones en la Costa de los Amates.

No obstante, pese a las promesas de la SIT, la alcaldía de Alianza expresó a EL HERALDO su decepción por el escaso compromiso y las respuestas tardías del gobierno central.

“Tenemos un compromiso en tres puntos: atención inmediata, estabilización de los niveles del río Goascorán y construcción de un puente peatonal para que Alianza no quede incomunicada con sus 16 comunidades”, precisó el ministro de la SIT.

Mientras que el segundo será la construcción de un puente peatonal para que la población de al menos 16 comunidades no quede incomunicada durante la temporada lluviosa, que se extenderá por los próximos meses.

Las autoridades mantienen su preocupación porque la tierra ya está saturada de agua. En tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC, por sus siglas en inglés) informó que monitorea la evolución de dos fenómenos tropicales en el Golfo de México, los cuales podrían traer lluvias a México y Centroamérica.

Según el NHC, hay un 70% de probabilidades de que estos fenómenos se desarrollen con mayor magnitud.

“Estamos observando dos sistemas que podrían desarrollarse. Existe la probabilidad de que el sistema de baja presión al suroeste del Golfo de México se convierta en depresión tropical o tormenta tropical a mitad de semana, moviéndose lentamente hacia el oeste o el oeste-noroeste hacia la costa occidental del Golfo (70% de probabilidad)”, informó el Centro Nacional de Huracanes.

José Pavón, pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), expresó que durante los próximos días se presentarán lluvias intermitentes en la zona suroccidental y occidental, donde se esperan acumulados de 100 a 150 milímetros; y en Tegucigalpa y alrededores de 50 a 60 milímetros.

Pavón recomendó a la población hondureña no cruzar ríos y evitar el uso de celulares durante las lluvias para evitar ser impactados por un rayo. “Ya tuvimos un percance en Choluteca de una señora que le cayó un rayo, gracias a Dios no murió, ella no estaba usando el celular, pero tocó una puerta metálica”.