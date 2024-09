Llega a declarar el exalcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, mencionado en el juicio de JOH

4

Minutos antes de su entrada, Crivelli aseguró que no sabe el motivo por el cual lo citaron, pues aunque se presenta este día para declarar, “desconozco por qué me han mencionado”

“Yo soy inocente y hay que demostrarlo. Yo no escuché (la mención), pero lo que me han dicho es que un testigo me mencionó el juicio. Nunca lo conocí (a Geovanny Fuentes)”, afirmó el exjefe de la corporación cholomeña.

En las declaraciones del juicio de JOH, Sánchez, quien trabajaba en la empresa Graneros Nacionales, vinculada al narcotraficante Geovanny Fuentes, menciona que Hernández le hizo una pregunta a Crivelli, en relación con su postulación como candidato a la Alcaldía, a lo que respondió: “las cosas están difíciles”.