"La vi quebrarse en llanto por todas las cosas": Nasralla está de acuerdo con la renuncia de Ana Hall

“La decisión de Ana Paola Hall me parece lógica por la cantidad de basura que han dicho de ella. Mucha gente no la conoce, no sabe que es una persona fundamental”, expresó Nasralla.

Seguidamente, elogió su trayectoria: Es muy humano que ella prefiera apartarse del cargo para evitar que la sigan atacando”.

Nasralla aseguró haber sido testigo del sufrimiento personal de Hall: “La vi quebrarse en llanto, personalmente, por todas las cosas y problemas familiares que eso le ha causado. Por eso yo estuve de acuerdo en que ella renuncie”.