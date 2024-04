La CICIH debe tener “dientes” para que pueda desarticular redes de corrupción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Se necesita una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) para desmontar y desarticular las estructuras criminales y las redes de corrupción, demandó Fátima Mena, diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH). Ante un sistema operador de justicia colapsado y contaminado por los políticos, Mena exigió un equipo de trabajo internacional, con “dientes”, capaz de llevar ante la justicia a todos aquellos que han abusado del poder y que se han enriquecido con los fondos públicos. Recordó que recién el Poder Legislativo tuvo la oportunidad de cambiar la imagen a los entes operadores de justicia, pero no lo hizo, al no poner en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a personas comprometidas con la lucha anticorrupción.

“Fue una repartición de cargos, anteponiendo los intereses políticos partidarios, de padrinazgo, de protección de grupos de poder político, económico, entre otros, antes de buscar personas objetivas e independientes”, criticó.

“El sistema de justicia sigue de rodillas ante la corrupción, por eso se vuelve tan importante que venga un mecanismo que sea independiente, imparcial y autónomo, que no depende de ningún gobierno, ni de este ni del que venga, ni del pasado, sino que se construye con verdadera independencia”, subrayó.

El dirigente obrero José Luis Baquedano cuestionó el deficiente desempeño de la CSJ, del Ministerio Público y del TSC, “dirigidos por peones puestos por políticos para que no los juzguen, para que no los sigan, para que no investiguen absolutamente nada; por eso desgraciadamente hay que pedir auxilio o recurrir a estas instancias internacionales”.

En un foro televisivo Rixi Romana Moncada, delegada por el Ejecutivo para negociar la llegada de la comisión anticorrupción, sostuvo que se está trabajando para ello, ya que el pueblo hondureño clama justicia, no para los delitos convencionales, porque estos fluyen a diario, sino contra la corrupción, la que presenta cierta caracterización como el involucramiento del poder político con el poder privado.