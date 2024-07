Julissa Villanueva denuncia requerimiento fiscal en su contra; MP lo desmiente

Villanueva asegura que personas cercanas a ella le revelaron que la Fiscalía estaba preparando el requerimiento. En su defensa alegó que ella solo cumplió con el derecho de Honduras a saber lo qué pasó con las privadas de libertad. “Todo obedece a lo que revelé sobre el caso, hubo balas y municiones policiales que habían sido encontradas en los cuerpos y en la escena, esto no ha sido bien visto por la Policía y me han sacado un requerimiento”.

La viceministra también denunció que ella nunca ha tenido “ningún antecedente, ni denuncia, ni nada y ahora es que tengo antecedentes de amenaza y denuncias y eso no puede estar sucediendo, parece un “modos operandi” que utiliza la Policía cuando alguien les dice sus verdades. Mis antecedentes policiales están limpios”, afirmó.

La funcionaria agregó que la acción, que no ha sido confirmada ni descartada por el Ministerio Público, “me aparece un atropello, si lo hacen con la gente humilde que no se puede defender, yo si me voy a defender hasta el último día, esto no puede estar ocurriendo, promoviendo requerimientos”.

Villanueva puntualizó afirmando que su cargo solo lo dejará cuando la presidenta Xiomara Castro se lo ordene.