Jueza Karla Romero, quien juramentó a la presidenta Castro, denuncia a Luis Redondo por presuntas amenazas

Dichas amenazas habrían sido expuestas por Luis Redondo al doctor Dennis Castro Bobadilla, en donde Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), se refería a la abogada diciendo “que es una mujer corrupta en el ejercicio de sus funciones, que no va a descansar hasta verla presa en la cárcel, que tiene las pruebas para ello, que lo va a realizar con otras personas, que se metió con la persona incorrecta porque no conoce el alcance de su poder y que por eso es que aparecen “así” los abogados”, según las declaraciones de Romero ante el Conadeh.

Más tarde, en octubre de ese mismo año, nuevamente se vieron envueltos en un conflicto luego de que la abogada presentara dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía a Presos Políticos, aprobada durante la gestión de Redondo.

“Los invito a que investiguen cuál es el palmarés y el historial de la persona (abogada Karla Romero) que interpuso los recursos de inconstitucionalidad. Se van a sorprender, así como yo me he sorprendido”, dijo Redondo como respuesta a la acción legal de la togada.

“Es un ataque personal. No soy una persona que me quedo callada. No soy política, he emitido resoluciones jurídicas. Las cosas se toman de donde vienen. Dentro del Ministerio Público no existe ningún requerimiento en mi contra. Hay quienes están acostumbrados a vociferar acusaciones”, reaccionó ella.

Por lo expuesto en el documento presentado este 19 de enero ante el Conadeh, la jueza solicitó ser beneficiada con las medidas de protección necesarias, que se ponga en conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se le tome la declaración al doctor Dennis Castro Bobadilla, como testigo de la situación.