Juan Diego Zelaya: “Libre se quedó sin propuestas y recurre a la violencia”

“Esas son las cosas que no pueden pasar en Honduras, lo que le debemos de garantizar al pueblo hondureño es paz esta es una fiesta democrática, no es una guerra democrática”, reflexionó.

Para los procesos electorales primarios y generales de 2025 debe prevalecer la tolerancia y la paz, “todo mundo tiene derecho a expresarse”, pero en un ambiente de paz, para garantizar a los hondureños que podrán ejercer el sufragio en un ambiente tranquilo.

Zelaya señaló que espera que los líderes políticos oficialista maduren y que generen un ambiente de tolerancia para el pueblo hondureño, especialmente para las elecciones primarias y después generales.

“No me gustaría pensar que lo que están tratando de hacer es generar una ambiente de miedo en la población, no tenemos miedo, no hay que tener miedo de ir a expresarnos, de ir a las urnas”, recomendó.