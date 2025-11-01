Juan Diego Zelaya advierte que la democracia está en riesgo por comisión permanente

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a alcalde por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, advirtió sobre un "riesgo real" a la democracia y la libertad en Honduras, tras la instalación de una comisión permanente en el Congreso Nacional encabezada por su presidente, Luis Redondo, a pocas horas de la medianoche del 31 de octubre.

Mediante un video difundido en su cuenta de la red social X, Zelaya calificó el acto como un "asalto al Congreso Nacional", al considerar que la instalación de dicha comisión "es a todas luces ilegal".

El político nacionalista señaló que existe una "enorme coordinación y unidad de discurso" entre diferentes instituciones del Estado. "Se acuerpan las Fuerzas Armadas, la fiscalía, la presidencia de la República, la presidencia del Congreso y los colectivos contratados en la alcaldía; todos los mueve Mel Zelaya", expresó.

En su mensaje, también afirmó que el expresidente Manuel "Mel" Zelaya responde a intereses externos. "A Mel Zelaya lo mueve Nicolás Maduro, lo mueve el Foro de São Paulo, el cartel de los Soles", dijo.

"Defender a Cossette es defender la democracia misma. Así como ella ha puesto el pecho por Honduras, ahora nos toca a nosotros defenderla a ella y a nuestro país", manifestó.