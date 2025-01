Jorge Cálix sobre captura de Romeo Vásquez: “no quiero persecución, quiero justicia”

3

“El mismo de ayer soy hoy, lo que pensaba ayer, lo pienso hoy. Esto no va a cambiar. Si hay alguien responsable, tiene que pagar, que demuestren pruebas. Pero lo que quiero es que no haya persecución política y que sea parejo”, dijo en una llamada a Hoy Mismo.

El diputado también cuestionó la posibilidad de reabrir casos relacionados con el golpe de Estado de 2009, recordando que el general Romeo Vásquez había obtenido un sobreseimiento en ese contexto.

“Hay que estudiar la sentencia porque yo no la he visto. Entiendo que a él lo acusaron por una cosa y obtuvo una sentencia favorable. Por esa cosa no lo podrían volver a juzgar, pero en mi juicio este caso no tiene relación”, enfatizó.

Además, dijo que “lo que hay que ver es si el general Vásquez tuvo participación o no, si tienen pruebas. El expediente de medicina forense no existe, lo hicieron perdedizo por personas que trabajan en esta administración. Eso es algo que yo demostré con documentos en mano”.