Inprema fija en 13% tasa de interés de préstamos a créditos vigentes

Héctor Díaz, comisionado del Inprema, declaró: “El Inprema decidió no ajustar la tasa de interés porque el producto que lanzó, denominado ‘Plan Concreto’, está diseñado para el bienestar de los docentes”.

Seguidamente, detalló que tal producto fue ordenado en el decreto que da vida a la Junta Interventora del Inprema.

”Nosotros le garantizamos al magisterio nacional que nuestra tasa de interés del producto de consolidación de deuda no se va a mover. Es decir, que se va a mantener en 13%”, puntualizó el comisionado.

Además, Díaz aseguró que no tienen “intención de modificar las tasas de los demás préstamos, a menos que el mercado experimente un cambio drástico, lo cual no prevemos que ocurra, por lo que no esperamos ajustes en los demás productos”.

Actualmente, el Inprema cuenta con 15,000 préstamos consolidados, por un monto de 24 mil millones de lempiras, lo que representa el 38% del fondo de la reserva.