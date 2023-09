IHSS niega muerte de pacientes por falta de tratamiento

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La muerte de dos pacientes renales en menos de 48 horas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) no es debido a la reducción del tratamiento de hemodiálisis, aseguró el director del hospital, José Gaspar Rodríguez.

“Lo de los pacientes que se murieron porque no dializamos o no dimos las horas es puro chambre en realidad”, dijo el doctor. Ante la denuncia que hizo la Asociación de Pacientes Renales que los dos hondureños con la enfermedad murieron porque no recibieron el tratamiento de acuerdo a como estaba preescrito, el doctor Gaspar negó esas denuncias y dijo que los pacientes renales fallecen a causa de otras patologías.

“Los pacientes renales fallecen porque tienen enfermedades agregadas; son pacientes que están o han estado hospitalizados por infecciones: neumonía, hipertensión no controlada; no es una enfermedad aislada, así que no es cierto, no se han muerto por eso”, dijo.