Iglesias y sociedad civil, sin definir postura de proyecto de libertad de culto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de la primera etapa de socialización de la Ley de Protección a la Libertad Religiosa y de Culto, miembros de las iglesias y sociedad civil aún no definen su postura respecto a la normativa.

Sin embargo, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), sí llamó a los parlamentarios a trabajar de lleno en los verdaderos problemas del país.

El proyecto de decreto fue presentado por el diputado nacionalista Jorge Zelaya y tiene como finalidad la creación de un marco jurídico para el ejercicio pleno de la libertad religiosa y de culto, de acuerdo a las conciencias, pensamientos y el reconocimiento estatal de estas organizaciones.

La representante de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, expresó que la iniciativa será discutida durante una asamblea esta semana.

No obstante el representante del Conadeh, Hugo Maldonado, manifestó que “no estamos de acuerdo con esta disposición, en el país existen graves problemas de seguridad pública, educación y salud que hay que ver cómo ayudamos a los funcionarios a salir de eso”.

Agregó que “aquí no tenemos problemas de libertad de culto, cómo es posible querer regular la libertad de culto y no como un derecho humano. No queremos la suspicacia que está pasando allá en Nicaragua, aquí en Honduras ya está establecido en la Constitución. No vamos a encerrar en un decreto de ley tratar las creencias de todo un país”.

El artículo 77 de la Constitución establece que: “Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público”.

Este rotativo intentó comunicarse en repetidas ocasiones con los representantes de la Iglesia Católica y Evangélica, pero no se logró una respuesta, solamente que aún no hay una posición fijada al respecto.

