Honduras incauta 69 paquetes de cocaína en camioneta abandonada en una playa del Caribe

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de Honduras se incautaron de 69 paquetes de cocaína hallados en una camioneta abandonada en una playa del departamento insular de Islas de la Bahía, en el Caribe del país centroamericano, informó este jueves 15 de octubre una fuente oficial.

El automóvil fue hallado la noche del miércoles 14 en la playa Cambay, en el municipio de Santos Guardiola, después de que vecinos del sector alertaran a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre un tiroteo en la zona, detalló un comunicado de la Policía hondureña.

Los agentes que acudieron al lugar constataron que los ocupantes del vehículo huyeron al percatarse de la presencia policial y dejaron abandonado el automóvil.