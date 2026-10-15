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Honduras incauta 69 paquetes de cocaína en camioneta abandonada en una playa del Caribe

El cargamento de droga fue localizado en una camioneta abandonada en una playa del departamento insular de Islas de la Bahía, informó una fuente oficial

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 17:44
Honduras incauta 69 paquetes de cocaína en camioneta abandonada en una playa del Caribe

Según las autoridades, Honduras incautó más de seis toneladas de cocaína en lo que va de 2026.

 Foto: Cortesía redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de Honduras se incautaron de 69 paquetes de cocaína hallados en una camioneta abandonada en una playa del departamento insular de Islas de la Bahía, en el Caribe del país centroamericano, informó este jueves 15 de octubre una fuente oficial.

El automóvil fue hallado la noche del miércoles 14 en la playa Cambay, en el municipio de Santos Guardiola, después de que vecinos del sector alertaran a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre un tiroteo en la zona, detalló un comunicado de la Policía hondureña.

Los agentes que acudieron al lugar constataron que los ocupantes del vehículo huyeron al percatarse de la presencia policial y dejaron abandonado el automóvil.

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Durante la inspección del maletero, la Policía encontró los 69 paquetes de cocaína, cuyo peso total no fue precisado por las autoridades.

Las fuerzas de seguridad mantienen operativos de búsqueda en puntos estratégicos y vías de acceso a Santos Guardiola para dar con los sospechosos vinculados con el tiroteo y el abandono de la droga.

Por su ubicación geográfica, principalmente en el Caribe, Honduras es utilizada por narcotraficantes internacionales para enviar cargamentos, especialmente de cocaína, hacia Estados Unidos en avionetas y embarcaciones rápidas.

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Redacción web
Agencia EFE

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