Los 25 hechos que marcaron el rumbo hacia las elecciones generales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso electoral, que culminará este 30 de noviembre con la participación de los hondureños en las urnas, no solo ha sido uno de los más tensos de la era democrática reciente, sino también uno de los más impredecibles. Entre crisis institucionales, pugnas políticas y una ciudadanía cada vez más desconfiada, el país transitó un proceso lleno de sobresaltos que dejó al descubierto la fragilidad de sus instituciones y la profundidad de la polarización nacional. Cada semana trajo un nuevo episodio que agregó incertidumbre a una elección que definirá el rumbo político de los próximos años.

Más que una simple carrera hacia las urnas, lo vivido en los últimos 9 meses conformó una sucesión de hechos que alteraron el pulso político, encendieron alarmas y redefinieron las prioridades de votantes y actores estratégicos. Estos son los 25 hechos que, uno a uno, moldearon el clima electoral que Honduras enfrenta: Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

1. Politización de las Fuerzas Armadas de Honduras

Desde principios de 2025, la participación de Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) bajo el mando del general Roosevelt Hernández, rompió con el principio constitucional de neutralidad que debe regir su actuación en periodos electorales. En febrero, los FF AA pasaron formalmente a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para “custodiar y transportar” material electoral, bajo la justificación oficial de garantizar seguridad logística. Pero ese gesto generó alarma: sectores de la oposición denunciaron que esa subordinación temporal convertía al ejército en un actor político. Las declaraciones del general Hernández, que en más de una ocasión pareció asumir un papel más allá del de guardián logístico, levantaron críticas sobre una militarización del proceso electoral

2. Jefe de las FF AA irrespeta la libertad expresión y amenaza a medios de comunicación

Roosevelt Hernández ha estado en el centro de la polémica en noviembre de 2025 por una serie de declaraciones y acciones que han sido interpretadas como amenazas y hostigamiento contra medios de comunicación y sus directivos en el país. Hernández acusó públicamente a los medios de comunicación El Heraldo y La Prensa, ambos pertenecientes a la corporación OPSA (Organización Publicitaria S.A.), de cometer el delito de "intento de sedición". Estas declaraciones surgieron después de que los periódicos publicaran reportajes que, según el general, desacreditaban a las FF AA. Las declaraciones generaron una condena inmediata por parte de diversas organizaciones: La Asociación de Medios de Comunicación (AMC) de Honduras rechazó enérgicamente el hostigamiento y los ataques del general contra la prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó las acusaciones y exigió al Estado hondureño medidas urgentes para proteger la integridad de los periodistas y garantizar la libertad de expresión. La organización global de libertad de expresión Artículo 19 pidió a las FF AA evitar campañas de estigmatización contra los medios de comunicación.

3. Conflicto interno entre los consejeros del CNE

El ambiente en el CNE se ha enrarecido por acusaciones de fraude, irregularidades y conflicto interno, al punto de realizar acusaciones e investigaciones penales, dificultades para llegar consensos y atrasar varios procesos de camino a las elecciones. Este conflicto interno en el ente rector de las elecciones ha alimentado desconfianza sobre su capacidad para conducir un proceso transparente. Además, la polarización política alrededor de los consejeros, con denuncias cruzadas del gobierno y oposición, ha erosionado la credibilidad del CNE justo cuando el país se prepara para votar.

4. Acoso y hostigamiento del MP a organismos electorales

El Ministerio Público (MP), bajo la dirección del fiscal general Johel Zelaya, ha desencadenado acusaciones de “guerra judicial” contra miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). En octubre de 2025, el MP presentó denuncias basadas en audios supuestamente vinculando a autoridades electorales, militares y políticos con un plan para alterar resultados del 30 de noviembre. Para la oposición, estos movimientos constituyen un intento de intimidar y deslegitimar al organismo electoral, empleando la fuerza penal como herramienta de presión. En ese contexto, el MP se percibe no como garante de la legalidad, sino como un actor con posibles fines políticos, lo que añade incertidumbre y temor sobre una ulterior manipulación del proceso.

5. Paralización del Congreso Nacional y nombramiento de Comisión Permanente

En medio de la crisis electoral, el Congreso Nacional (CN) quedó paralizado por varios meses cuando sus sesiones ordinarias fueron suspendidas y la Junta Directiva decidió nombrar una Comisión Permanente. Este cambio provocó reacciones inmediatas, entre ellas una denuncia formal presentada ante el MP por supuestas irregularidades en la instalación de la comisión. Para muchos analistas, esta maniobra politiza el Congreso en un momento clave, debilitando su legitimidad como institución representativa. La alteración de su estructura orgánica incrementa la sensación de fragilidad institucional en plena antesala del proceso electoral.

6. Jorge Cálix fuera del proceso electoral

El camino de Jorge Cálix hacia el Congreso Nacional llegó a su fin, luego que la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, declarara a inicios de noviembre como inaplicable la resolución del TJE que ordenaba la inscripción de Cálix como candidato a diputado por el Partido Liberal por el departamento de Olancho. La presidenta del CNE advirtió que cumplir con la instrucción del TJE colocaría al ente electoral “en una situación límite con la legalidad” y podría incluso constituir un acto de prevaricato administrativo. La resolución también afectó a Cristian Villalobos, aspirante por el departamento de Valle, quien igualmente queda fuera de las planillas del Partido Nacional.

7. Incertidumbre en las elecciones

El ambiente previo a las elecciones generales de este domingo en el país estuvo marcado por una profunda incertidumbre, debido a factores institucionales, políticos y operativos que se fueron acumulando durante los meses previos a la jornada electoral. Desde confrontaciones abiertas entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) que provocaron retrasos en el cronograma electoral y acusaciones cruzadas entre partidos políticos. Para analistas y organismos internacionales, los choques debilitaron la certeza jurídica necesaria para unas elecciones confiables.

8. La reunión del Consejo Permanente de OEA

La tensión política que se vivió en el país de cara a los comicios generales llevó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a convocar a una reunión de emergencia para evaluar la situación de Honduras. El organismo hizo un llamado a los actores políticos, al CNE, al TJE, a las autoridades del Estado y a la sociedad civil para respetar las reglas electorales, permitir un ambiente de paz y dar garantías para que cada voto cuente y sea respetado.

9. Honduras bajo presión internacional

La comunidad internacional intensificó su atención en Honduras ante lo que consideran un entorno de tensión institucional, varios países y misiones internacionales han solicitado explícitamente que se garantice la transparencia del proceso electoral. Los estados instaron a que se respete el derecho de cada ciudadano a votar libremente, sin amenazas ni intimidación, garantizando la seguridad de las autoridades electorales y de los votantes.

10. Violencia política

Muchos sectores denuncian que el proceso electoral ha estado envuelto en crisis, irregularidades y tensión. El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras registro más de 1,100 casos de conflicto y violencia política en el marco del proceso electoral general de este domingo. Estos incidentes incluyen amenazas, agresiones simbólicas o físicas, coerción, difamación, daños a la propiedad, y en algunos casos hasta intento de agresiones directas y buena parte de las víctimas son autoridades de organismos electorales o mujeres que participan en política.

11. Polarización por audios de Ochoa

Los 24 audios que entregó el consejero del CNE, Marlon Ochoa, el 22 de octubre al Ministerio Público en una USB fue un hecho que causó polarización en la sociedad hondureña y aumentó la tensión entre los representantes del CNE y los partidos políticos, generando debate sobre la transparencia del proceso electoral. Al momento de entregar los audios, Ochoa afirmó que estos revelarían un plan para manipular los resultados, es decir, un fraude electoral. Entre los involucrados se encuentra la Consejera Cossette López, el diputado por el Partido Nacional, Tomás Zambrano y un militar activo de las fuerzas armadas. Por su parte, el Ministerio Público, a través del fiscal general Johel Zelaya, divulgó públicamente, que provocó cuestionamiento sobre la veracidad de los mismos.”No son conversaciones reales, son audios fabricados”, cuestionó López. Zambrano manifestó que son “audios totalmente manipulados, audios falsos”.

12. Alianza entre candidatos

A solo siete días antes de las elecciones, el candidato presidencial por el partido Democracia Cristiana (DC), Mario “Chano” Rivera, sorprendió a la población hondureña al anunciar una alianza con Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal. Durante el cierre de campaña realizado en San Pedro Sula el pasado 23 de noviembre "Chano" declaró que “bajo mi aspiración presidencial para apoyar a Salvador Nasralla como presidente de Honduras, este apoyo es limpio, es honesto, transparente; no quiero un cargo, lo que quiero es que Honduras viva mejor”.

Entre las propuestas de Rivera era unir Honduras con los Estado Unidos. Por su parte, Salvador Nasralla agradeció a Chano y afirmó que “el pueblo hondureño ya decidió que el próximo gobierno será Liberal”.

13. Rixi Moncada no reconocerá TREP

Otro de los hechos relevantes es que la candidata presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Mocada, advirtió que no reconocerá los resultados transmitidos por el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

La candidata hizo esta advertencia luego que consideró que el simulacro de 524 centros educativos, tanto satelital como en la transmisión de una de las empresas a través de los canales de datos fue un fracaso, fue un fracaso el 9 de noviembre de 2025. "No vamos a aceptar esa transmisión tramposa y fallida que hoy (9 de noviembre) no les dio resultado”, rechazó la candidata presidencial por Libre. Agregó que el conteo de votos de su partido se hará con las actas físicas, hasta que lleguen una a una a Tegucigalpa. Por su parte, Marlon Ochoa, consejero del CNE y representante de Libre, aseguró que el simulacro fue un fracaso. Su mensaje llegó minutos después que Moncada afirmara en una concentración que reconocerá resultados transmitidos por el TREP.

14. Por primera vez llega delegación de congresistas

Por primera vez asistirá una delegación de congresistas estadounidenses que acompañarán las elecciones generales en Honduras. Esta misión está conformada por nueve congresistas en funciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Entre los miembros se encuentran siete del Partido Republicano y dos de legisladores del Partido Demócrata, quienes llegaron este viernes al país. Entre los legisladores figuran perfiles de alto peso político en Washington, entre ellos Bryan Steil, Jim Himes, María Elvira Salazar, Jimmy Panetta, Claudia Tenney, Ben Cline, French Hill y Rick Crawford. La misión de los estadounidenses es observar el desarrollo de las elecciones en Honduras. Es de destacar que por primera vez en Honduras una delegación de congresistas representantes de Estado Unidos vienen a observar elecciones en el país centroamericano

15. Partidos Políticos sin contienda

En el panorama político hondureño solo cinco partidos cumplieron con los requisitos para el proceso de elecciones generales de 2015. Entre ellos, el Partido Liberal, el Partido Nacional, Libertad y Refundación (Libre), el Partido Innovación y Unidad (PINU) y la Democracia Cristiana. Sin embargo, para estas elecciones no participarán instituciones políticas denominadas minoritarios como Partido Salvador de Honduras (PSH), Partido Naranja, Alianza Patriótica, Todos Somos Honduras, Organización de la Reserva Demócrata de la Nación (Orden) entre otros. Estos partidos interpusieron en su momento recursos de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) con la intención de permanecer en la contienda. Sin embargo, el TJE declaró sin lugar el 24 de julio los recursos presentados, quedando los partidos políticos sin participación.

16. Donald Trump llama a votar por Nasry Asfura

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, publicó un mensaje en la red social Truth Social en el que afirma que la “democracia está en tela de juicio” ante las elecciones generales de Honduras. En su declaración expresó respaldo directo al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, destacando su gestión como alcalde de Tegucigalpa. Trump advirtió sobre el “riesgo” de que Honduras caiga bajo la influencia de Nicolás Maduro y lo vinculó con la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, además de criticar al aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, a quien acusó de dividir el voto opositor. El mensaje surge a cinco meses de las elecciones hondureñas y se suma al debate sobre la injerencia de actores externos en la política nacional. Trump posicionó a Asfura como “defensor de la democracia” y reiteró cuestionamientos hacia gobiernos de izquierda en América Latina. La declaración ha sido difundida por completo y podría generar reacciones oficiales de los partidos mencionados.

17. Incertidumbre previo a las elecciones

Propietarios de negocios tomaron medidas de protección a establecimientos comerciales y gasolinaras, debido a que después de las elecciones del 30 de noviembre se generen disturbios y saqueos de negocios. El varios sectores de la capital y en la zona norte se tomaron medidas de prevención en los últimos días de esta semana ya que no se sabe lo que puede ocurrir.

18. Violencia afectó a candidatos a cargos de elección popular

En varios sectores del país, candidatos a cargos de elección popular perdieron la vida de manera violenta, por causas que las autoridades mantienen en proceso de investigación. Entre las víctimas mortales se encuentran candidatos a alcaldes y regidores de diferentes instituciones políticas, hechos que han sido condenados por la sociedad, debido a que estamos en el proceso electoral donde se van a elegir a las próximas autoridades en los tres niveles electivos.

19. Cierran consulados y no entregan Documento Nacional de Identificación

Algunos consulados fueron cerrados y no se entregaron alrededor de 300 mil Documento Nacional de Identificación. Entre las representaciones consulares que no brindaron el servicio está el de Miami, Estados Unidos, según se denunció. Se dio a conocer que en este sector de la unión americana solo unos 18 compatriotas estarían listos para participar en el proceso electoral en el exterior.

20. Electores pueden ir a votar a sus lugares de origen

Las autoridades gubernamentales dieron a conocer a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, que los empleados públicos gozarán de asueto el lunes 1 de diciembre para que puedan desplazarse a sus comunidades de origen a ejercer el sufragio. La medida se tomó por parte del gobierno, para que los ciudadanos puedan retornar sin problemas a las principales ciudades del país donde laboran.

21. Retraso en la contratación del sistema de transporte para maletas electorales

La contratación del servicio de transporte para movilizar las maletas electorales se concretó con retraso, lo que presionó el cronograma de despacho y generó inquietud sobre la capacidad operativa del proceso a pocos días de los comicios.

La distribución del material electoral hacia los distintos departamentos y municipios del país está en marcha y avanza conforme a lo planificado. El transporte para el Distrito Central y otras áreas ha sido reportado como "listo" por los representantes de los transportistas, quienes han estado en conversaciones con el CNE sobre los pagos pendientes de procesos electorales anteriores.

22. Maletas electorales enviadas a los primeros departamentos no llevaron sistemas de monitoreo con GPS.

En los primeros envíos realizados hacia algunos departamentos, las maletas electorales fueron trasladadas sin los dispositivos de monitoreo GPS anunciados por el órgano electoral, debilitando los mecanismos de trazabilidad inicialmente solo los vehículos contaban con sistema de geolocalización por lo que las maletas era monitoreadas a través de esos dispositivos.

23. Apatía de candidatos para aperturar cuentas bancarias auditables por la Unidad de Política Limpia:

La Unidad de Política Limpia reportó que múltiples candidatos mostraron apatía o resistencia para aperturar las cuentas bancarias obligatorias, dificultando la auditoría del financiamiento de campaña y evidenciando nuevamente el bajo cumplimiento en materia de transparencia. A horas de las elecciones generales, el cumplimiento de las normas de transparencia electoral continúa siendo una deuda pendiente entre candidatos y partidos políticos. Según el más reciente informe de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), únicamente 1,021 de los 2,137 candidatos inscritos han acreditado sus cuentas. La cifra representa el 51% del total, un porcentaje que preocupa a las autoridades encargadas de vigilar el origen y uso de los fondos electorales en un contexto donde el financiamiento ilícito ha marcado procesos anteriores.

24. Antejuicio y acusación de los magistrados del TJE

El 10 de noviembre de 2025, la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales de la Fiscalía presentó la acusación. Se les imputa haber tomado decisiones ilegales, específicamente por supuestamente desarrollar una sesión de pleno sin la presencia del tercer magistrado, Mario Morazán, y por haber determinado la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados. Inicialmente, el Ministerio Público solicitó un proceso de antejuicio (un procedimiento previo para retirar la inmunidad) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, un tribunal especial designado por la CSJ declaró inadmisible la solicitud de antejuicio por unanimidad de votos, argumentando que los magistrados del TJE no gozan de la misma protección legal que los magistrados de la CSJ y, por lo tanto, pueden ser acusados directamente ante un juez natural. Tras la decisión de la CSJ, el Ministerio Público procedió con la presentación del requerimiento fiscal directamente ante un juez natural. Esto significa que el proceso penal sigue en curso, aunque se haya descartado la vía del antejuicio.

25. Colectivos de Libre en la mira de oficiales de las FF AA