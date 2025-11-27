Los 10 chuscos que exhibieron el actuar desacertado de los políticos en la campaña

Tegucigalpa, Honduras.- El actual proceso electoral en Honduras se ha visto marcado por crasos desaciertos, que lindan con la gracia, el humor, y en algunos casos han servido hasta de burla de la ciudadanía. Una diversidad de episodios que, en vez de aportar a una cultura política en ascenso, sólo han revelado la falta de ideas de los actores políticos, la corrupción en la que se han visto envueltas las instituciones políticas y la instrumentalización de la que han sido objeto algunas entidades públicas. Estos chuscos políticos han servido para develar la débil campaña política que han llevado a cabo los cinco partidos políticos en contienda para las elecciones generales del 30 de noviembre. Aquí les presentamos algunos de los casos y cosas que han causado gracia y risas en este período preelectoral:

1. Paralización del Consejo Nacional Electoral (CNE)

Por intereses y caprichos del que se tomó el inolvidable e imborrable autorretrato (selfie) mientras incendiaba el pórtico de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, el máximo ente electoral del país estuvo paralizado durante varias semanas, en pleno proceso electoral. Los insurrectos colectivos de Libre bloquearon la entrada de uno de los edificios del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante varias semanas, imposibilitando que varios procesos importantes, entre ellos, la presentación de ofertas para la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), se pudiera dar.

2. Fallido voto en el exterior

El voto en el exterior fue una promesa más sin cumplir por parte del Estado de Honduras, mediante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Durante todo el proceso electoral previo al día de las elecciones, desde el CNE y el Registro Nacional de las Personas (RNP) se alardeó de que había casi 400 mil hondureños habilitados para votar. Fue la propia consejera Cossette López, quien el 28 de octubre recién pasado confesó que a los Estados Unidos solo se enviarían maletas electorales a 12 ciudades de la nación del norte, donde funcionarán 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV), en las que habrá 1,200 papeletas por cada JRV, es decir, 18,000 votos, a pesar de que están habilitados 378,476 compatriotas.

3. Chumpa juca.

En la riña entre los políticos, los epítetos e insultos no faltaron en la presente campaña electoral. Fue el actual alcalde de "La ciudad de los Zorzales" y que corre por la reelección, Roberto Contreras, quien llamó al líder de Libertad y Refundación (Libre), Manuel "Mel" Zelaya, "Chumpa juca". Según "Mel", su característico look formal durante esta reñida campaña electoral, “se volvió un uniforme”, mientras que, en medio del ciclo de limpieza, varios personajes de la política nacional le pidieron disculpas al hombre de las botas, pero no obviaron el hecho de alegrarse al saber que el comandante ya tiene ropa limpia.

4. Rixi se declarará ganadora al mediodía.

“El que ríe de último, ríe mejor” no es un dicho que podría aplicar en las elecciones generales, ya que según la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, ella se declarará ganadora a las 12: 00 del mediodía. “A las 12 del día nuestro triunfo debe estar sellado en cada urna” incluso si las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y las papeletas cuentan otra historia", pronunció la profesora y abogada.

Semanas después retrocedió y dijo que estarán pendientes de los resultados a boca de urna que se darán en varios momentos precisos del día, para los que estableció varias horas, pese a existir un tiempo oficial de corte establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

5. Convirtió a Tegucigalpa en "Godocigalpa".

Con su cara en cada esquina, puentes, casas y hasta de sábana, Godofredo Fajardo bombardeó el Distrito Central con su nombre e imagen, con la intención de ser visible cuatro años más, pero desde un curul en el Congreso Nacional (CN). El nacionalista y exviceministro de Cultura, Artes y Deportes en el periodo 2010-2012, ahora busca la medalla de oro en la carrera para una diputación con una propaganda política, que para muchos fue desmesurada y hasta fastidiosa.

6. La racha de Nasry Asfura

¡La racha se mantiene activa! La frase que popularizó de forma locuaz el candidato nacionalista Nasry “Tito” Asfura y que se ha vuelto una constante, más allá de fomentar el uso de la famosa aplicación de videos cortos, se convirtió en una clase de promesa estrella dentro al cierre de su campaña electoral.

En medio del despliegue de propuestas, giras y concentraciones donde la famosa llama tiktokera fue protagonista, "Tito" afirma que esa folklórica expresión será parte del triunfo que lo hará presidente.

7. Los colectivos no acataron el llamado de Rixi.

Sin importar la petición efusiva que les hiciera su comandanta Rixi Moncada, en su discurso el pasado 9 de noviembre, los colectivos de Libre que asistieron al mitin, luego de terminar el evento cumplieron lo que dice el dicho: "indio comido, puesto al camino", y se marcharon de la Villa Olímpica. Como la mayoría de los que asistieron a la concentración de Libre ese día eran del interior del país, Rixi les dijo: "Le ordeno a los coordinadores de los 18 departamentos que deben dejar aquí en Tegucigalpa una comisión que los representa, de 12 personas por cada departamento. Con esa comisión de 12 personas por cada departamento estableceremos nuestro frente de batalla en defensa de la victoria", pero el "frente de batalla" le quedó mal.

8. El show colombiano.

Con su acento de paisa colombiano respondió Jeison Villamil: "A nosotros nos contrata el Partido Libertad y Refundación"; uno de los dos colombianos que Libre trajo a nuestro país para hacer un "peritaje" a los audios en los que supuestamente aparece la voz de la elegante consejera Cossette López.

El extranjero nunca se esperó que los presentes en la sala del hotel capitalino que habían alquilado, lo dejarían hablando solo, al enterarse de que el trabajo que le habían encomendado para investigar a López a todas luces es algo ilegal, porque rompió la cadena de custodia de una evidencia en poder del Ministerio Público (MP).

9. La cadena de Redondo.

El "honorable" diputado, presidente del Poder Legislativo, Luis Roedondo, obvió, voluntariamente o por ignorancia, -sólo él lo sabrá- que las cadenas nacionales de radio y televisión no son para exponer y defender asuntos particulares de índole privado de un partido político y se desenfrenó a poner el pecho por Libre. Nadie le dijo al parlamentario multipartidista antes de salir al aire, que las cadenas nacionales deben utilizarse exclusivamente para transmitir información de interés nacional que requiera la máxima difusión posible, como informes presidenciales, mensajes oficiales de los poderes del Estado, y en casos de emergencia nacional.

10. El revés a Ochoa en la OEA