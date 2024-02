German Altamirano se disculpa con diputadas por llamarlas “Muñecas de la Mafia”

“Hemos logrado llegar a una conciliación. Esta mañana me dirijo ante la población en general para ofrecer una disculpa pública a mis compañeras diputadas del Partido Nacional ante la Cámara Legislativa, María Antonieta Mejía Sánchez y Merary Elena Díaz Molina, a fin de establecer que la frase ‘Muñecas de la Mafia’ no fueron preferidas contra personas en particular y menos contra las señoras diputados”, manifestó Altamirano.

En su exposición pública frente a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CJS), el parlamentario aseguró que esa frase pronunciada en un programa de televisión en el que participó junto a María Antonieta y Merary Elena, la dijo en alusión a un video que se había hecho público un día antes del programa.

“Pese a las diferencias ideológicas-políticas ofrezco esta disculpa pública, exhortando con respeto al público en general a abstenerse de malinterpretar y atribuir mi frase a las compañeras”, asintió.