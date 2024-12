Expanden refugios naturales para la conservación de aves en Honduras

4

Los santuarios ofrecen oportunidades para realizar senderismo y observar aves, con entrada gratuita para los miembros de Aves Honduras, lo que incentiva tanto la recreación como la conexión con la naturaleza.



El presidente de Aves Honduras, Oliver Komar, destacó que: “como parte de nuestra misión, Aves Honduras, busca concientizar a la sociedad sobre el valor de las aves, promoviendo el aviturismo, los clubes de observación, la investigación y la conservación”.



Komar dijo a EL HERALDO que “desde hace 14 años llegué a Honduras como profesor de Ecología en Zamorano y he tenido la buena fortuna de conocer las aves y las áreas protegidas de Honduras. Es un país con mucho recurso natural de mucho valor y mucha importancia internacional”.



“Me llamó la atención cuando me encontré con la Asociación Hondureña de Ornitología (Asho), hace doce años y me involucré porque soy ornitólogo, pero descubrí que solo hay dos o tres ornitólogos en el país. Además, que los miembros de la asociación eran conservacionistas, es decir que querían conservar las aves y algunos eran educadores, otros guías turísticos y no necesariamente ornitólogos”, destacó Komar.