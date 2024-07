Manuel Matheu: “No han sido diligentes con el manejo del dengue”

De acuerdo con el galeno, Paredes no ha trabajado de cerca con las demás autoridades y ha desaprovechado varias herramientas que podrían ser de gran utilidad.

Agregó que en su gestión trabajó muy de cerca con las alcaldías: “Personalmente me reunía en cabildo abierto, en sesiones de corporación y no solo eso, también visité los colegios y escuelas; La cosa es estar cerca de la población.

Cabe destacar que en el 2023, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Honduras registró 34,050 casos sospechosos de dengue y 228 fallecimientos.

Mientras que en 2024 ya superó los 50,000 casos y reportó 715 decesos.

“Falta de insumos no tienen, han sido lentos, a nosotros nos toco dejar compradas bombas de carro e insecticidas; Pero no trabajan con la comunidad, no han sido diligentes”, reprochó Matheu.