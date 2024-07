Manuel Matheu califica como sesgada la gestión de Carla Paredes

Se refirió al problema que la Secretaría de Salud (Sesal) y el Colegio Médico de Honduras (CMH) atraviesan por los masivos despidos. El galeno confesó que la actual ministra mantiene una actitud de confrontación y que eso no la llevará a obtener buenos resultados.

“A mí me gusta decir las cosas como son; yo no veo una buena gestión. Lo que yo veo es que han enlentecido todos los proyectos que nosotros dejamos”, informó Matheu a EL HERALDO.

“Una actitud de confrontación que no tiene sentido porque el país no es de un partido, el país no es de Libre, es de todos los hondureños y todos tienen derecho a un trabajo”, confesó Matheu.

Además, aseguró que la ministra está gobernando bajo un sesgo político y contrastó su gestión con la actual. “Por lo menos yo no guié mi gestión de esa manera”, comparó el exministro.

Cabe destacar que José Manuel Matheu fue destituido hace seis meses de su cargo como ministro de Salud, liderando la Sesal durante 2022 y 2023.