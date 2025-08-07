Empresarios muestran profunda desconfianza en el proceso electoral, según Cohep

Tegucigalpa, Honduras.- El sector empresarial de Honduras se encuentra con profunda desconfianza por el proceso electoral que se avecina, esto según un informe elaborado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). En su primer informe llamado "Barómetro Electoral Cohep 2025", se aplicó una encuesta 639 empresarios, de los cuales el 62% son micro y pequeños empresarios.

De estos, el 96.24% considera que las elecciones generales que se celebrarán el 30 de noviembre son vitales para "la supervivencia y desarrollo de sus negocios". No obstante, el 84.51% de los entrevistados manifestó tener "poca o ninguna confianza en el proceso electoral". Una amplía mayoría de los encuestados, con un de 93.9%, indicaron que los candidatos presidenciales deberían someterse a debates. Además, esta misma proporción opinó que el sector de la empresa privada debe tener una mayor participación en la formulación de políticas públicas. Respecto a los aspirantes a la presidencia, los encuestados destacaron a Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional) como los presidenciables más abiertos al diálogo con el empresariado, con un 48.8% y 30% respectivamente. En contraste, Rixi Moncada (3.8%), Nelson Ávila (2.35%) y Mario "Chano" Rivera (0.47%) son los candidatos menos receptivos a entablar diálogos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por otro lado, el 94.8% señala que es importante que se efectúe una transición de gobierno, pues para más del 90% del empresariado encuestado calificó como "desfavorables" las políticas económicas y laborales para la generación de empleo y crecimiento.