Juan Gerardo Facussé se une como vicealcalde a la planilla Liberal de Eliseo Castro en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- El empresario Juan Gerardo Facussé se suma a la planilla del Partido Liberal (PL) en el Distrito Central como candidato a vicealcalde, tras la unión con Eliseo Castro, quien aspira a la alcaldía de Tegucigalpa y Comayagüela.
El cambio se da luego de la salida de Kenneth Melhado, quien antes era candidato a vicealcalde de la capital por el PL, pero en julio anunció una alianza con el alcalde y candidato a la reelección por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana.
En sustitución de Melhado, Facussé, conocido en el ámbito empresarial y exmiembro del Partido Salvador de Honduras (PSH), llega acompañado de una trayectoria política ligada al liberalismo y con vínculos familiares directos en la administración municipal, siendo esposo de la actual regidora Hilda Pacheco.
Para Castro, la incorporación de Facussé representa “una consolidación de la candidatura a la alcaldía y de toda la fórmula municipal que aspira a rectorar Tegucigalpa y Comayagüela con liderazgo y visión empresarial”.
La candidatura de Castro se enmarca dentro del proyecto nacional encabezado por el ingeniero Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, quien busca impulsar un cambio estructural en Honduras.
A nivel departamental, la fórmula liberal también cuenta con Iroska Elvir, candidata a diputada por Francisco Morazán y coordinadora política del liberalismo en la capital.
A menos de dos meses para los comicios generales del 30 de noviembre, la planilla liberal apuesta por presentar un equipo sólido.