Juan Gerardo Facussé se une como vicealcalde a la planilla Liberal de Eliseo Castro en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- El empresario Juan Gerardo Facussé se suma a la planilla del Partido Liberal (PL) en el Distrito Central como candidato a vicealcalde, tras la unión con Eliseo Castro, quien aspira a la alcaldía de Tegucigalpa y Comayagüela.

El cambio se da luego de la salida de Kenneth Melhado, quien antes era candidato a vicealcalde de la capital por el PL, pero en julio anunció una alianza con el alcalde y candidato a la reelección por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana.

En sustitución de Melhado, Facussé, conocido en el ámbito empresarial y exmiembro del Partido Salvador de Honduras (PSH), llega acompañado de una trayectoria política ligada al liberalismo y con vínculos familiares directos en la administración municipal, siendo esposo de la actual regidora Hilda Pacheco.